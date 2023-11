Geheimnisvoll: Warum der EX-NFL-Star gesperrt wurde, wird in keinem Satz erwähnt. Angeblich soll Martinez Karten-Sets seiner Käufer absichtlich vertauscht haben.

Und was sagt der angebliche Karten-Schummler zu den Vorwürfen? Martinez: „Ich weiß, wie es aussieht, so ist es aber nicht! Jeder weiß, dass ich in der NFL viel Geld verdient habe. Ich wusste, dass ich mit einer großen Zielscheibe auf dem Rücken in die Pokémon-Welt getreten bin.“

Doch schnell schaute sich der NFL-Mann nach neuen Optionen um! Anfang November nahmen ihn die Carolina Panthers unter Vertrag. Jetzt erneute eine Wendung: Die Pittsburgh Steelers schnappen sich den Pokémon-Mann.

Blake Martinez spielte zuvor schon sechs Jahre in der NFL, er stand für die Green Bay Packers und die New York Giants auf dem Rasen.