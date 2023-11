Denn die Sängerin dürfte das Spiel zwiegespalten verfolgt haben. Zum einen stammt Pop-Ikone Swift (33) aus der Nähe Philadelphias, gilt seit langer Zeit als großer Fan der Eagles, zum anderen datet sie Chiefs-Star Travis Kelce. Um die Liebe des Pop-Stars kämpfte der Tight End im Juli noch mithilfe von Freundschaftsarmbändchen – damals jedoch ohne Erfolg.

Diese eigentlich süße Aktion machten sich die Eagles jetzt zu Nutze und veräppelten den 34-Jährigen auf X (ehemals Twitter). Dort postete der Super-Bowl-Sieger von 2018 ein Bild eines Armbändchens, auf dem die Worte „Eagles Win“, auf Deutsch „Sieg für die Eagles“, eingraviert waren.

In der Beschreibung stichelte der Verein noch weiter, kommentierte den Post wie folgt: „In our winning era.“ Eine klare Anspielung an die aktuell stattfindende „Eras Tour“ der Sängerin.