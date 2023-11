Seit Monaten sind Travis Kelce und seine Taylor Swift (33) DAS Gespräch der NFL. Im Interview mit dem Wall Street Journal verrät er jetzt, wie es zur Taylor-Swift-Liebelei kam.

Kelce wollte die Grammy-Gewinnerin schon lange kennenlernen. Plan: Taylor im Juli bei ihrem Konzert in seinem Heimat-Stadion Arrowhead in Kansas City treffen. Doch Travis wurde von der Security abgehalten.

Glück: Kurz darauf gab’s Unterstützung!



„Es gab definitiv Leute, die sie kannte, die wussten, wer ich war. Ich hatte jemanden, der Amor spielte“, verrät Travis. Hilfe kam von der Swift-Familie! „Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage, aber: Als sie nach Arrowhead kam, gaben sie ihr den großen Umkleideraum zum Umziehen und ihre kleinen Cousins machten Fotos ... vor meinem Spind.“

Das erste Date fand dann in New York statt. „Ich wusste, dass wir ein nettes Abendessen und ein Gespräch haben könnten und was von da an passiert, wird von da an passieren“, so Travis Kelce. Kelce weiter: „Alle um mich herum sagten mir: Vermassel das nicht! Und ich sitze hier und sage: Ja – ich hab’s verstanden.“



Und ZACK! Kelce hatte sich verliebt! Der Tight End stolz: „Ich bin noch nie mit jemandem ausgegangen, der eine solche Aura um sich hatte.“

Aus engsten Kreisen des Chiefs-Stars heißt es, er ist den irren Medienrummel, der von der Swift-Liebe ausgeht, satt und überwältigt. Ein NFL-Ausstieg würde dem ganzen den Wind aus den Segeln nehmen.