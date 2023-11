Wegen irrem Grund: NFL-Star übergibt sich während des Spiels doppelt!

Überragende zweieinhalb Sacks gehen am Sonntag auf das Konto des Linebackers. Sein Team trägt den Sieg davon, er selbst vor allem eine lehrreiche Erfahrung. Denn Parsons leidet früh an gesundheitlichen Problemen, verliert zweimal seinen Mageninhalt. Klar ist nun, ein Energie-Pulver, dass der 24-Jährige vor dem Spiel trinkt, trägt die Schuld!

Lese-Tipp: Wegen Taylor Swift: SO lustig veräppeln die Eagles NFL-Star Kelce

„Sobald ich es genommen hatte, dachte ich: 'Das ist stark'“, erzählt er bei The Athletic. „Ich holte mir etwas Wasser, um es hinunterzuspülen. Beim fünften Spielzug fühlte sich mein Herz an, als würde es gleich aus meiner Brust springen. Ich dachte: 'Oh mein Gott.' Es beeinträchtigt mich immer noch. Ich hatte das Gefühl, als ob CO2 in meiner Brust eingeschlossen wäre und ich kurz davor war zu explodieren.“

„Schließlich fing ich einfach an, mich zu erbrechen.“