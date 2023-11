Die Raiders hatten Johnson erst am vergangenen Freitag entlassen. Doch schon nach dem für viele überraschenden Schritt hatte Interims-Head-Coach Antonio Pierce die Tür für eine mögliche Rückkehr offen gelassen: „Offensichtlich ist Jak sehr wichtig für unser Team mit der Energie und dem Tempo, das er mitbringt und allem, was er getan hat. Sie wissen ja, in dieser Liga müssen sie von Tag zu Tag schauen. Dinge verändern sich, Dinge passieren und Sie müssen schwere Kaderentscheidungen treffen. Wir werden zurecht kommen und dann werden die Dinge hoffentlich so laufen, dass wir ihn in naher Zukunft zurückbekommen."

Die Zukunft war in diesem Fall durchaus nahe, denn schon am Dienstag verkündeten die Raiders, dass sie Johnson zur Practice Squad hinzugefügt haben. Zugleich wurde Tight End Jesse James von dieser entlassen, um Platz für den Deutschen zu schaffen. Johnson hatte zuvor die Waiver Wire durchlaufen, ohne dass ein anderes Team einen Claim für ihn abgegeben hat. Und da offenbar auch niemand Interesse an einer festen Verpflichtung hatte, bleibt er vorerst in Vegas.

Spieler der Practice Squad können bis zu dreimal pro Saison in den aktiven Spieltagskader berufen werden und dann auch spielen.