Noch bevor es am Sonntag mit den gewohnten NFL-Spielen bei RTL weitergeht, wartet ein weiteres Football-Highlight im Free-TV auf euch! Am Freitag, 24. November zeigt NITRO das erste Black Friday Game in der Geschichte der NFL live. Die New York Jets empfangen die Miami Dolphins. Schon vor der Black-Friday-Premiere machten die Jets Schlagzeilen. Am Freitag wird Starting Quarterback Zach Wilson von Ersatzmann Tim Boyle ersetzt. Nach zuletzt desolaten Offensiv-Aktionen hofft das Team auf New York gegen die Dolphins auf Besserung.

Das Spiel Miami Dolphins @ New York Jets sehr ihr am Freitag, 24. November ab 20.15 Uhr live bei NITRO (Kickoff 21 Uhr). NITRO startet außerdem ab 19.15 Uhr schon mit von „NFL Sideline – Das Football-Magazin“. Außerdem könnt ihr das Black Friday Game parallel auch im NITRO-Live-Stream auf RTL+ sehen**.

Nach den Spielen an Thanksgiving und dem Black Friday Game geht es Sonntag dann schon weiter mit Football, diesmal wieder bei RTL.

