In Mitteleuropa gibt es laut der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) über 10.000 verschiedene Arten Großpilze. Das sind Pilze, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Davon sind circa 200 Arten essbar und 150 giftig. Bei zehn davon, wie beispielsweise dem Grünen Knollenblätterpilz, kann der Verzehr sogar tödliche Folgen haben. Was vor einer Pilzvergiftung schützt? „Nur das eigene Wissen“, erklärt Dietmar Krüger von der DGfM der Nachrichtenagentur spot on news.

Dennoch müssen Sammler keine absoluten Pilzexperten sein, um sich auf die Suche zu begeben: „Natürlich vorkommende Pilze können je nach Wissensstand auch von Anfängern erkannt werden“, so Krüger. Allgemeingültige Regeln, um giftige von genießbaren Pilzen zu unterschieden, gibt es nicht. Allerdings sind Pilze anhand bestimmter Merkmale identifizierbar. Die DGfM empfiehlt deshalb, unbekannte Pilze herauszudrehen und nicht abzuschneiden. Damit ist gewährleistet, dass alle Merkmale zur Bestimmung vorhanden sind. Gerade an der Stilbasis lassen sich einige Pilzarten identifizieren.

Pilzführer und entsprechende Pilz-Apps können bei der Bestimmung helfen. Aber: „Um ein Pilzbuch oder eine App richtig zu benutzen, bedarf es Fachkenntnisse und einer richtigen Bedienung“, so der Experte. „Denn das sind Fachbücher und keine Bilderbücher.“ Wichtig sei Krüger zufolge: Immer einen Pilzsachverständigen aufsuchen, „wenn ich Pilze gefunden habe und unsicher bin.“

