Er sei ein „unartiger Junge“, schrieb Mike B. in einer Textnachricht an eine befreundete Stewardess. Es war nicht die einzige Nachricht, die er seiner Kollegin gesendet haben soll. In einer weiteren Textnachricht an die Flugbegleiterin schrieb B., er habe zwei einheimische Männer, eine Waliserin im Urlaub und einen „jungen spanischen Vogel“ in einem Nachtclub in Johannesburg getroffen – gemeint war wohl eine weibliche Begleiterin.

Nach stundenlangem Trinken soll die bunt gemischte Trink-Truppe noch für einen Schlummertrunk in eine Hotelbar gestolpert sein, bevor sie in einer Wohnung von einem der einheimischen Männer landeten, berichtet The Sun.

