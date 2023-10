Die Schlagzeilen rund um das Liebes-Aus der Pochers haben sich in den letzten Tagen überschlagen: Amira soll mit Biyon Kattilathu angeblich einen neuen Mann an ihrer Seite haben, Oliver verkündet daraufhin das Ende des gemeinsamen Podcasts und holt schließlich seine Ex ins Boot.

Auf der McDonald’s Benefiz-Gala in München sprechen wir mit Pietro Lombardi über die Situation. Er steht schließlich beiden nahe – und das soll auch so bleiben. „Ich will mich da gar nicht einmischen. Ich weiß am Ende nicht, was da genau abgelaufen ist, wie, wo, was“, beteuert der zweifache Papa. „Die beiden sind alt genug und ich hoffe, dass die eine gute Lösung finden für alles“, so Pietro weiter. Er stellt sich auf keine Seite: „Ich positioniere mich auch nicht. Warum auch?“