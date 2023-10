Pfingst-Urlauber aufgepasst! Günstiger tanken im Ausland – so geht’s!

Laut Daten der EU-Kommission und des Schweizer Verkehrsclubs TCS von Anfang der Woche ist es möglich, bis zu 20€ pro Tankladung zu sparen. Am besten funktioniert dies in Polen und Tschechien – dort ist ein Liter Super rund 30 Cent günstiger als hierzulande. Aber auch in Österreich liegen der Super-Kraftstoff 28 Cent und der Diesel neun Cent unter dem deutschen Spritpreis. In Belgien ist Super-Benzin 14 Cent günstiger, Diesel dafür acht Cent teurer. In den Niederlanden ist dafür Super teurer, während Diesel günstiger ist.