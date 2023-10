Bei dem Schlagersänger kommen die öffentlichen Liebesbekundungen allerdings weniger gut an – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. „Als Vater habe ich meiner Tochter in der Vergangenheit immer einen guten Rat mitgegeben, an dem sich auch heute nichts geändert hat“, erklärte er der Bild-Zeitung. „Wenn sie familiäre, private Themen zu regeln hat, dann sind Plattformen wie Instagram und Co. nicht die richtige Adresse.“ (mja)