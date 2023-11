Paris Hilton hat Schreckliches in ihrer Kindheit erlebt

Paris Hilton so ehrlich wie nie zuvor

Paris Hiltons Junggesellenabschied in Las Vegas

Wie in den 2000ern

Paris Hilton nimmt ihr Baby in Schutz

Der verbale Angriff auf ihren Nachwuchs brach Paris das Herz. In einem Statement auf Instagram schrieb sie: „Wenn man im Rampenlicht lebt, sind Kommentare unvermeidlich, aber es ist unangemessen, mein Kind oder das eines anderen anzugreifen.“ Zudem stellte sie klar: „Mein Baby ist kerngesund, bezaubernd und engelsgleich.“ So leicht ist die Berühmtheit also nicht aus dem Konzept zu bringen. (ean)

Lese-Tipp: „Mein Baby ist kerngesund!" - Jetzt wehrt sich Paris Hilton gegen Online-Gerüchte