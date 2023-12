Die Hochzeit sollte für Sarah (22) und Wayne (23) in mehrerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes sein. Wie sie jetzt dem DailyStar erzählten, haben sie mit ihrem ersten Kuss bis zu den Treueschwüren gewartet. Denn sie wollten nicht in Versuchung geraten, wie Sarah sich erinnert: „Wir haben beschlossen, uns nicht zu küssen, weil wir uns nicht in diese Situation begeben wollten. Küssen kann zu anderen Dingen führen.“

Als der große Moment dann kam, war es ihnen jedoch etwa peinlich: „Auf der Hochzeit, auf der wir uns zum ersten Kuss hinreißen ließen, war es sehr steif. Wir wussten nicht, was wir da taten. Unser erster Kuss war nur ein paar Sekunden lang. Wir haben die Ehe vollzogen und es war irgendwie unangenehm.“

Doch Ehemann Wayne bereut es nicht gewartet zu haben: „Sarah wollte, dass der erste Kuss am Hochzeitstag stattfindet. Ich sagte: ,Wenn es das ist, was du willst, dann mache ich das.’ Ich wollte ihr meine Liebe beweisen. Es war unglaublich befriedigend, den ersten Kuss am Hochzeitstag zu bekommen - das war etwas, wonach man streben konnte.“

