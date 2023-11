Auch die Weihnachtssong-Ikone Mariah Carey hatte sich vor dem ersten Sex mit Nick Cannon in Geduld geübt. Die „All I want for Christmas is You“-Interpretin war zu dem Zeitpunkt zwar keine Jungfrau mehr – hatte aber eigener Aussage nach insgesamt nur fünf Sexpartner in ihrem Leben.



„Wir haben beide ähnliche Überzeugungen, und ich dachte einfach, dass es so viel besonderer wäre, wenn wir damit warten würden, bis wir verheiratet sind", sagte Carey dem Daily Mirror.