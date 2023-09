OnlyFans-Star Jill Hardener: „Es ging von der Gosse in den Himmel!"

Der Start ins Leben war für Jill Hardener alles andere als leicht. Nach einer miesen Kindheit und Jugend, stürzte sie in die Heroinsucht und landete im Knast. Schon damals hatte sie ein Ziel: Geld verdienen. Um ihre Familie zu unterstützen, um frei zu sein, um ihre Träume zu verwirklichen.

Jetzt, acht Jahre später, hat Jill das erreicht, was sie immer wollte: ein Job, der sie glücklich macht und finanzielle Unabhängigkeit. Bei Instagram folgen ihr 4,7 Millionen Menschen. Mit ihrem Content auf der Erotik-Plattform OnlyFans verdient sie ein monatliches Gehalt im sechsstelligen Bereich. „Es ging wirklich von der Gosse, von sehr, sehr, sehr harten Leben bis in den Himmel“, so Jill im RTL-Interview.

Über ihren Weg von der drogensüchtigen Dealerin zur Unternehmerin hat die 34-Jährige nun ein Buch geschrieben: „Only 4 Fans! Mein Leben als Junkie, Domina & Multimillionärin“. Mit ihrer Geschichte möchte Jill anderen Mut machen und zeigen, dass es möglich ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Was der Self-Made-Millionärin heute wichtig ist, gibt es oben im Video.