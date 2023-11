Alexanders Vater war schon in den 60er und 70er Jahren ein tüchtiger Geschäftsmann. „Papa hatte eine Sucht: Geld! Er war gut darin, Chancen zu nutzen und er hatte Glück, am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu sein“, sagt Sohn Alexander.

Zu der damaligen Zeit waren Homosexualität und Prostituion verboten. Ein Schlupfloch ermöglichte es Niko dennoch, ein Geschäftsmodell daraus zu machen. So vermietete er die Räumlichkeiten oberhalb der Bar zum Studentarif. Transvestiten konnten so mit ihren Freiern in der Bar anbandeln und dann nach oben verschwinden. Heute stellt die Travestie-Künstlerin Olivia Jones in den Räumen ihre Kostüme aus. Darunter auch ihr Outfit aus dem Dschungel-Camp. Zu sehen gibt es diese exklusiv bei ihren Kult-Kieztouren.