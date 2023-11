Die Zeilen, die Nilam Farooq auf Instagram teilt, zeugen vom großen Schmerz und der tiefen Trauer, welche die 34-Jährige derzeit durchleben muss. Am 10. November hat sie ihren geliebten Vater verloren, nach zwei Monaten, in denen er „durch die Hölle gegangen“ ist, wie sie schreibt. Immer an seiner Seite: Nilam, ihre Mutter und ihr jüngerer Bruder Joni.

„Ich weiß einfach nicht, wie es gehen soll und ich vermisse dich so“, schreibt sie. „Ich weiß nicht, wie ich die Tage in Zukunft schaffen soll, an denen du in meiner glücklichsten Vorstellung immer dabei warst und eine Rolle gespielt hast.“ Dazu postet sie eine Reihe von Fotos gemeinsam mit ihrer Familie. „Wir dachten, wir hätten noch oder zumindest wieder Zeit…“, klagt sie in dem emotionalen Post.