Auch der deutsche Superstar postet den Clip auf seinem Instagram-Kanal (vierter Slide) – und reagiert auf die Szene mit Humor: „Ich habe meine Lambeau-Leap-Jungfräulichkeit verloren“. In den Kommentaren schreibt St. Brown weiter: „Für den Rest des Spiels war ich beschwipst.“ Auch seine Fans witzeln über die verrückte Szene. So antwortet ein User: „Pinn das, wenn dich ein kleines Bier nicht bremsen wird.“ Und natürlich nutzt der Wide Receiver die Instagram-Funktion, fixiert den Kommentar direkt unter seinem Post.

Lese-Tipp: Fahrstuhl-Musik? Deutscher NFL-Star zieht witzelt über Taylor-Swift-Musik

Nach dem dritten Sieg der Saison gibt es bei St. Brown und seinen Lions auch allen Grund für gute Stimmung! In der NFC-North steht die Mannschaft aus Detroit einsam an der Spitze – und auf Kurs Playoffs. Eine Teilnahme in der Endrunde wäre auch für unsere deutsche Football-Hoffnung ein Novum.

Falls es tatsächlich dazu kommt, dürfte es wohl nicht bei der einen Bierdusche bleiben! (fkl)