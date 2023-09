Aber was ist überhaupt passiert? Zur Erklärung: Taylor Swift schlug die Handflächen wie wild ans Plexiglas, als ihr Travis Kelce inmitten der gigantischen Aufregung auch noch einen Touchdown schenkte. Und das Internet explodierte. Das Gold der sozialen Medien liegt schon immer an der Schnittstelle zwischen Sport und Popkultur vergraben - dieses Ereignis war eine riesige, funkelnde Schatztruhe.

Yes, it's true! Taylor Swift, der Musik-Weltstar mit mehr Instagram- und Twitter-Followern, als Amerika Einwohner hat, die Ikone der Selbstermächtigung, die zuletzt mit einem Konzert eine messbare Erschütterung der Erde auslöste, verließ das Arrowhead Stadium von Kansas City an der Seite von Travis Kelce. Mit dem smarten und gleichsam heiß begehrten Passfänger des besten Football-Teams der Welt, der vor Jahren in einer Fernsehshow („Catching Kelce") eine Freundin suchte.