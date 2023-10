Weiter geht’s mit der NFL in London!

Europas Footballfans können sich am 8. Oktober auf das zweite von drei NFL-Spielen in London freuen. An diesem Sonntag wie in der letzten Woche wieder mit dabei: Die Jacksonville Jaguars – gelingt dem Team um Quaterback Trevor Lawrence der zweite Sieg auf der Insel? Alles zum Spiel gegen die Buffalo Bills.