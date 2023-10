Im Draft 2022 wählt der fünffache Super-Bowl-Sieger den US-Amerikaner an letzter Stelle in der siebten Runde aus – und doch zählt Purdy mittlerweile zu den besseren Quarterbacks der Liga, steht als Starter für die bisher ungeschlagenen 49ers auf dem Rasen. Einziger Nachteil an der späten Wahl im Draft: das dementsprechend niedrige Gehalt.

Lese-Tipp: Shootingstar Brock Purdy schreibt ein wahres NFL-Märchen

Den 23-Jährigen stattet der Verein mit einem Vertrag über vier Jahre in Höhe von insgesamt 3.737.008 US-Dollar aus. Das absolute Minimum dieses Draft-Jahrgangs in der US-Liga, und trotzdem ein recht üppiges Jahresgehalt (870.000 US-Dollar). Blöd nur, dass Purdy in der dritt teuersten Stadt der USA lebt: San Francisco. In einem Interview mit Today klärt er über seine aktuelle Wohnsituation auf.

„Also im Moment lebe ich noch mit einem WG-Partner zusammen, einem der offensiven Lineman. Er und ich teilen uns die Rente. Ich fahre auch noch meinen Toyota Sequoia.“