Als Donna Kelce den Flieger gen Frankfurt betritt, hagelt es Beifall aller Passagiere. Die Mutter von NFL-Star Travis Kelce schloss sich einer Legion von Chiefs-Fans an, und unterstützt die Chiefs auf deutschem Boden.

Fliegen mit Style: Donna Kelce betrat das Flugzeug mit einer Jeansjacke, die mit der Rückennummer ihres Sohnes Travis bestickt ist, der 87.

Lese-Tipp: NFL: Miami Dolphins plündern Frankfurts Luxus-Boutiquen - NFL Frankfurt Game steigt am Sonntag

In der Vergangenheit sah man Donna Kelce und Taylor Swift, die neue Freundin ihres Sohnes, immer wieder auf der Tribüne zusammen jubeln und feiern. Heißt der Donna-Kelce-Besuch etwa, dass Popstar Taylor Swift auch nach Frankfurt kommen wird?

Lese-Tipp: Hamas -Terroristen ermordeten seine Familie: NFL-Stars gratulieren Ariel Zohar (13) zum Geburtstag

Leider nein denn: Denn: Taylor Swift wird im kommenden Monat wohl bei KEINEM Chiefs-Game auf der Tribüne sitzen.

Grund: Der Popstar will sich auf die kommenden Tour-Daten ihrer monströsen Eras-Tour in Südamerika konzentrieren. Nur wenige Tage nach dem Frankfurt-Game ihres Travis, stehen für Swift neun Shows in 17 Tagen an. Experten gehen davon aus, dass Swift erst am 10. Dezember wieder im Chiefs-Stadion auftauchen könnte. NFL zu Gast in Frankfurt, dann wohl ohne Taylor Swift!