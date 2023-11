Was war geschehen? Am Sonntag spielten Cousins Vikings gegen die Green Bay Packers. Mitte des vierten Viertels dann der Grusel-Moment: Cousins bricht ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen, wird vom Platz getragen, kann nicht mehr weitermachen. Videoaufnahmen bestätigen dann: Die Wade schnellt abrupt zusammen, nachdem Cousins losrennen wollte – in dieser Sekunde ist dem NFL-Mann die Achillessehne gerissen.

Lese-Tipp: Miami Dolphins warnen ihre Spieler vor Frankfurt

Jetzt, nur wenige Tage nach dem Unfall, kann der Quarterback schon wieder grinsen. Tapfer meldet sich Cousins mit Gippsfuß und Daumen hoch aus dem Krankenbett.

Immerhin: Der Gipps ist extra in Lila den Teamfarben seiner Vikings.