Frankfurt am Main und Berlin lieferten sich in den letzten Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel der gefährlichsten Stadt Deutschlands. 2020 überholte Berlin die hessische Großstadt – jetzt steht Frankfurt wieder an Spitze der unrühmlichen Statistik des Bundeskriminalamtes.

Die Polizei zählte im Jahr 2022 satte 109.047 Straftaten, das sind 14.363 auf 100.000 Einwohner. Ein Zuwachs zum Vorjahr um fast 14 Prozent. Messerattacken, Drogentote und ein berühmtes Rotlichtviertel – Frankfurt hat es faustdick hinter den Ohren.

Lese-Tipp: NFL: Deutsche Fans zittern um Patrick Mahomes - kommt der NFL-Superstar zum Frankfurt Game?

Dass die Hessen-Metropole kein unbeschriebenes Blatt ist, hat sich bis in die USA rumgesprochen. Vor ihrem Deutschland-Besuch warnen die Miami Dolphins ihre Spieler ausdrücklich!

Im Sicherheitsprotokoll heißt es: „Falls ihr Frankfurt erkunden wollt, sucht die Kraft in der Überzahl. Bitte nur in Gruppen das Hotel verlassen!“

Miami-Cornerback Kader Kohou: „Keiner von uns ist Deutscher. Wir gehen lieber nur mit einem Teamkollegen, oder mehreren raus.“