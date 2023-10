Das wäre DER Supergau! Da sind die Stars der Kansas City Chiefs einmal in Deutschland und dann fällt der größte Superstar vielleicht sogar aus. DER MAHOMES-SCHOCK!

Schon am vergangenen Sonntag spielte Mahomes gegen die Denver Broncos mit einer Grippe. Laut US-Medien bekam der Quarterback etliche Infusionen. Die Krankheit merkte man Mahomes im Spiel an – die Chiefs schafften keinen Touchdown, blieben in der zweiten Halbzeit sogar ohne Punkt. 9:23 Klatsche.

Mahomes nach dem Spiel: „Mir ging es heute Nacht richtig schlecht. Aber morgens ging es dann wieder etwas besser.“

Trotzdem sagte der Quarterback einen Medientermin am Montag ab.