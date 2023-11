NFL Frankfurt Game: Dolphins wollen Mahomes und Co. wegschnabeln

„Was auch immer passiert, wir werden am Sonntag die beste Version von uns sein“, sagte Dolphins-Chefcoach Mike McDaniel am Mittwoch in Frankfurt. Der 40-Jährige und sein Team reisten bereits fünf Tage vor dem Spiel am Sonntag gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Die Chiefs haben erst am Freitag öffentliche Termine in Deutschland.

„Vor neuen Fans und auch großen NFL-Fans zu spielen, die selten live dabei sein können – das ist ein Privileg“, so McDaniel