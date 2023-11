Der Ire war am 4. November zuletzt an seinem Haus in Brooklyn gesehen worden. Drei Tage später finden Ermittler sein Fahrrad am Fort Tilden Beach, doch von McDonnell fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Der Strand liegt unweit des Fundortes, wo die Wellen am Freitag die grausam zugerichtete Leiche anspülen. Die Identität der toten Person ist offiziell noch immer nicht geklärt. Doch wie die New York Post berichtet, glauben die Ermittler: Es könnte McDonnell sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf Polizeikreise. Doch wer oder was hat seinen Körper so übel zugerichtet?

Den Ermittlern nach könnte dafür die Natur verantwortlich sein, schreibt das Blatt weiter: Wassermassen, scharfe Felsen und Tiere. Derzeit wartet die Polizei aber noch auf die Ergebnisse von DNA-Tests, um sicher zu sein.