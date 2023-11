Marc Gauthier kann wieder in einen Aufzug steigen, ohne dass seine Beine steif werden und er auf der Stelle erstarrt. Er kann wieder einen fünf Kilometer langen Spaziergang am See machen, ohne anzuhalten. Er kann wieder mit Leichtigkeit aus einem Stuhl aufstehen. Für den 62-Jährigen, der seit fast drei Jahrzehnten mit Parkinson lebt, waren diese alltäglichen Aktivitäten zeitweise undenkbar – bis jetzt.

„Früher war es wirklich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, in ein Geschäft zu gehen, weil der Gang oft einfror. Jetzt passiert das einfach nicht mehr. Ich friere nicht mehr ein“, erzählt Gauthier, der in der Nähe von Bordeaux in Frankreich lebt, in einem Pressevideo. „Ich konnte praktisch nicht mehr laufen. Ich bin fünf- bis sechsmal am Tag hingefallen“, sagt er weiter. „Oft bin ich deshalb zu Hause geblieben.“