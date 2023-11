Neues Gesetz soll Chefs und Vermietern Kündigungen leichter machen

Damit die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wirksam wird, bedarf es beispielsweise aktuell der Schriftform.

"Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform", erklärt Rechtsanwalt Johannes Schipp die derzeitige Rechtslage. Die elektronische Form schließt das Gesetz explizit aus.

Kündigungen per E-Mail seien daher ebenso unwirksam wie Kündigungen, die per Fax versendet werden, so Schipp. Auch Kündigungen des Arbeitsverhältnisses per SMS oder Messengerdienst sind nicht möglich. Das gilt für Kündigungen durch den Arbeitnehmer ebenso wie für Kündigungen durch die Arbeitgeberseite. „Es muss das Originalschriftstück sein und dieses muss eigenhändig unterschrieben sein", sagt Rechtsanwalt Schipp.

In dem Vorschlag von Buschmann ist es umgekehrt. Hier heißt es jetzt: „Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der elektronischen Form.“ Auch für Gewerbemietverträge und Pachtverträge soll die elektronische Form zur Regel werden.