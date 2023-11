Die Behörden in Bund und Ländern sollen wissen, was wichtig ist und was darum vorgeht.

Wichtig ist die Modernisierung von Bahnen, Brücken und Bauten.

Wichtig ist, von klimaschädlicher Energie auf klimafreundlichen Strom aus Wind und Sonne umzusteigen.

Alles, was dazu an Anlagen und Leitungen nötig ist, bekommt jetzt Vorfahrt. Gut so. Fristen werden darum verkürzt, Einspruchsmöglichkeiten eingeschränkt und manche Umwelt-Belange rücken in die zweite Reihe.

Vor allem aber: Was überflüssig ist, kommt weg – amtlich.