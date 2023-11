Emily will in Paris das Drama rund um ihre gescheiterete Beziehung mit Sascha (Daniel Noah) einfach nur vergessen und den Blick nach vorne auf ihre Karriere als Designerin richten. Doch was macht man, wenn einen die Schatten dieser Vergangenheit einholen? Denn plötzlich ist es Sascha, der bei ihrer Modenschau im Publikum steht und ihr ganz tief in die Augen schaut. Kann Emily dieser Anziehung wiederstehen? So viel sei verraten: Sascha ist nicht zufällig in Frankreichs Hauptstadt, sondern geht einem Plan nach – ein Vorhaben, bei dem auch Emily droht in größte Gefahr zu geraten.