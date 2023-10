Endlich sagen Laura (Chryssanthi Kavazi) und John (Felix von Jascheroff) bei GZSZ JA zueinander und zu einem gemeinsamen neuen Lebensabschnitt. Nach einem rauschendenden Junggessellinnenabschied von Laura und einem aufregenden Brautkleid-Shopping, ist es Zeit für das Jawort. Diesem Drehtag haben auch die GZSZ-Stars sehnlichst entgegengefiebert. „Das Besondere an so einem Dreh ist einfach, dass so viele Kollegen dabei sind“, so Chryssanthi.

Auch die Hochzeitsgäste sind bei so einem Drehtag ganz besonders motiviert, wie Timur Ülker findet: „Man muss ja so eine bestimmte Chemie vor der Kamera haben und ich finde, das macht was, wenn man vorher schon irgendwie gut drauf ist und so eine Energie zusammen hat. Dann überträgt sich das auf die Kamera.“

Mehr Bilder zur großen GZSZ-Sause und wie das Brautpaar den Tag erlebt hat, gibt es oben im Video zu sehen. (rgä)