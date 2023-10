Feuchtfröhlicher GZSZ-Tag: SO wurde Lauras Junggesellinnenabschied gedreht

Ein ziemlich nasser GZSZ-Dreh …



Bei GZSZ feiert Chryssanthi Kavazi in ihrer Rolle als Laura gerade ihren Junggesellinnen-Abschied und der hat es mehr als in sich. Zusammen mit Mama Yvonne (Gisa Zach) und Emily (Anne Menden) geht es auf einen Fluss-Dampfer, der ganz in Pink dekoriert ist. Wie sich dieser Dreh für Chryssanthi angefühlt hat und wie nass es wirklich wurde, verrät sie im Video.