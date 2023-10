Endlich! Da ist es wieder: das Gefühl von Mitfiebern und Mitjubeln bei einem Länderspiel unserer Nationalmannschaft. Vor 21 Tagen trat Nagelsmann die Nachfolge von Hansi Flick (58) an. Schon jetzt weht beim DFB ein frischer Wind. Und das liegt nicht nur am Outfit des neuen Trainers. Dunkelblauer Rolli, lässiges hellblaues/braun kariertes Hemd, kombiniert mit einer dunkelblauen Stoffhose – kein Hemd oder Sakko.

Noch viel wichtiger: Die neuen Akzente sind auch spielerisch zu sehen. Fünf Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Frankreich unter Interimstrainer Rudi Völler. Gosens, Rückkehrer Hummels, Groß, Musiala und Füllkrug statt Süle, Henrichs, Can, Müller und Gnabry. In der Abwehr baut Nagelsmann auf Dreier – statt Viererkette.

Ergebnis: Dieses Team macht endlich wieder Spaß. Schnelles Pressing, Torgefahr durch Wirbelwind Leroy Sané – den Nagelsmann clever auf Rechtsaußen einsetzt und der so immer wieder gefährlich nach innen zieht – ebenso Musiala und auch Füllkrug, die beide treffen.