Christina R. habe den mutmaßlichen Täter schon früh im Verdacht gehabt: „Ich habe sofort gesagt, wer‘s war“, sagt sie im Gespräch mit RTL. Als Marie Sophie noch als vermisst galt, habe sich der 20-Jährige aktiv an der Suche beteiligt: „Derjenige hat noch mit uns kommuniziert, die ganze Zeit, wollte uns eigentlich noch helfen“. Zumindest habe sein auffälliges Verhalten diesen Anschein erweckt.



Rückblick: Am Donnerstagabend wird die Leiche der 14-jährigen Teenagerin gefunden. Neben einem Holzstapel am Waldesrand. Zuvor hatten Polizei, Rettungskräfte und Helfer stundenlang nach dem Mädchen gesucht. Sie war seit Mittwoch vermisst. Kurz darauf nimmt die Polizei einen 20-Jährigen fest. Er gilt als dringend tatverdächtig. Die Bewohner des Ortes stehen unter Schock.