In der Küche ist Mineralwasser ein vielseitiger Helfer: Passierte Gemüsesuppen werden leichter, wenn Sie kurz vor dem Servieren einen Schuss Mineralwasser hinzufügen. So können Sie getrost auf Crème fraîche oder Sahne verzichten. Zudem sorgen die im Sprudel enthaltenen Mineralstoffe dafür, dass Gemüse seine schöne Farbe behält und die Aromen besser zur Geltung kommen.

Auch Salatdressings lassen sich durch die Zugabe von Mineralwasser verfeinern. Dabei können Sie das Öl reduzieren und so Kalorien sparen. Und wer Fisch oder Fleisch in Mineralwasser gart, kann sich das Fett sogar ganz sparen.

So geht‘s: Dazu einfach sprudelndes Mineralwasser in einer heißen, beschichteten Pfanne kurz aufschäumen lassen. Anschließend Fleisch oder Fisch hinzugeben und goldbraun garen. Ist die Flüssigkeit verdampft, esslöffelweise weiteres Mineralwasser hinzugeben.

Saucen lassen sich ganz einfach mit Mineralwasser verfeinern oder aufschäumen. Auch Kartoffelbrei und Rührei werden durch Mineralwasser lockerer und luftiger. Beim Kuchenbacken können Sie sogar das Backpulver weglassen, wenn Sie etwas Sprudelwasser in den Teig geben. Die Kohlensäure, die beim Rühren freigesetzt wird, setzt einen Gärprozess in Gang, der den Teig aufgehen lässt.