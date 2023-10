Fraser B. fährt in Malibu an der Küste entlang – am 17. Oktober, einen Tag nach seinem 22. Geburtstag. Es ist eine malerische Strecke, auf der umgerechnet 72 km/h erlaubt sind. Der junge Mann knallt allerdings mit 167 km/h über die Küstenstraße. Es kommt, wie es kommen muss: Er verliert die Kontrolle über seinen silbernen BMW, kracht erst in parkende Autos und rast dann in die Gruppe Studentinnen. Die vier jungen Frauen sterben noch an der Unfallstelle.

„Wir haben vier junge Menschen verloren – und zwar aus keinem anderen Grund als der völlig rücksichtslosen Missachtung des Lebens anderer“, sagt der Bezirksstaatsanwalt George Gascon. Der 22-jährige BMW-Raser muss sich jetzt wegen vierfachen Mordes verantworten.