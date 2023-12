Dennoch: Auf vielen Weihnachtsmärkten kann man nach wie vor das Getränk Lumumba bestellen. Und auch unter dem Post der Historikerin Annalena Schmidt auf X, der mittlerweile gelöscht wurde, herrscht Uneinigkeit. Während einige schockiert über den Hintergrund des Getränks sind oder sich wünschen, dass es nicht mehr unter dem Namen verkauft wird, können andere die Kritik nicht nachvollziehen.

So heißt es etwa, dass „niemand (...) einen Kakao mit Schuss mit rassistischen Hintergedanken“ trinke und man nicht „alles mit Rassismus in Verbindung“ bringen müsse. Allerdings sagte Tahir Deller, Pressesprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, bereits 2022, dass nicht nur eine rassistische Intention problematisch sei. Denn durch die Benennung würden „schwarze Menschen (...) zu Objekten degradiert.“ Doch wer war Patrice Lumumba überhaupt?