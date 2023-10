Zum Zeitpunkt der Tat im Mai ist das Mädchen, in britischen Medien „AZ“ genannt, gerade einmal zehn Jahre alt. Wie die Zeitung Independent berichtet, wird sie nur wenige Wochen nach diesem Verbrechen ein weiteres Mal vergewaltigt. Diesmal von einem anderen 14-Jährigen.

Lesen Sie auch: Teenie-Mutter nur sechs Wochen nach Geburt wieder schwanger – Ärztin erklärt, was das für Folgen haben kann

Die Richterin ordnete nach einer privaten Anhörung, also ohne Öffentlichkeit, an, dass umgehend ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden sollte. Das Mädchen war den Berichten zufolge in der 14. Schwangerschaftswoche. Diese Entscheidung, diese zu beenden, sei „im besten Sinne des Opfers“, erklärte Arbuthnot.