Und: Laut Schätzungen könnten die ältesten Tiere der Art bis zu 100 Jahre alt werden. „Wenn sie im viktorianischen Zeitalter eingeführt worden wären, wären sie in den 1930er Jahren ausgewachsen gewesen“, meint Feltham. Die berühmte Legende von „Nessie“ hatte sich durch angebliche Bilder in den 1930er Jahren etabliert. Doch bereits vorher soll es zahlreiche Sichtungen gegeben haben. Feltham: „Die Population würde heute wahrscheinlich schrumpfen, was die weniger gewordenen Sichtungen erklärt.“

Auch unterstützen andere angebliche Bilder von „Nessie“ diesen Ansatz. Denn: Auf anderen Fotos ist kein langer Hals, sondern eher ein fischähnliches Erscheinungsbild zu sehen. Trotz Felthams Eklärung wird die Legende vom Monster von Loch Ness wohl weiter Touristen anziehen – und damit wohl ebenso für angebliche Sichtungen sorgen. (jak)