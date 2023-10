Listerien! Großer Wurst-Rückruf bei Rewe und Kaufland

Die betroffenen Produkte, die offen verkauft wurden, waren im Zeitraum vom 18.09.2023 bis 19.10.2023 erhältlich. In Bayern, Hessen und Thüringen gab es die Würste bei Kaufland, in Thüringen bei Rewe sowie in Filialen der Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen.

Der Vertrieb verpackter Ware erfolgte in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

