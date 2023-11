Lilly Becker bekommt liebevolle Unterstützung bei ihrem neuem Job

Der Sportmanager Thorsten Weck ist seit rund einem Jahr der Mann an der Seite der 47-Jährigen. Gemeinsam strahlen sie bei diesem seltenen roten Teppich-Auftritt um die Wette: „Ich bin sehr stolz auf sie, sie schafft das“, macht er einer doch angespannten Lilly im RTL-Interview Mut. Sie gibt vor unseren Mikros dann auch zu: „Ich bin schon aufgeregt, aber ich bin sehr gut vorbereitet, habe mir auch professionelle Hilfe, zum Beispiel einen Stage Coach geholt, das hilft mir alles.“

Lese-Tipp: Wildes Gefummel! Hier knutschen Lilly Becker und ihr Neuer

Von dieser Anspannung ist wenige Minuten später nichts mehr zu spüren: In einem edlen weißen Kleid mit schickem Glitzer-Applikationen auf den Schultern betritt Lilly die Bühne, eröffnet die Gala in perfektem Englisch. Scheichs, Mitglieder der Königsfamilie, einflussreiche Geschäftsleute und auch einige deutsche Prominente wie Carmen und Robert Geiss, Luna Schweiger oder Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi sitzen im Publikum. Rund zwei Stunden geht es um geschäftliche Möglichkeiten und Investionen. Zum Abschluss folgt mit einer Modenschau der Deutschen Designerin Ebru Berkiden noch ein optischer Höhepunkt: Glanzvolles Finale: Sandy Meyer-Wölden, Oliver Pochers neue Podcast-Partnerin, erstrahlt wie eine Sonnenkönigin in einem goldenen Seidengewand mit schier endloser Schleppe und kleiner Krone.

Lese-Tipp: Besonderer Model-Job für Alessandra Meyer-Wölden