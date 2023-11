Spekulationen, dass Sido mit Twitch-Moderatorin Georgina Stumpf (33) zusammen sein soll, gibt es schon länger. Und jetzt zeigt sich Gia nicht nur auf einem Konzert des Rappers – sie ist dort auch noch zusammen mit seiner Ex Charlotte Würdig. Letztere teilt ein paar Eindrücke des Abends in ihrer Instagram-Story. Zu einem Video, das sie gemeinsam beim Tanzen mit der 33-Jährigen zeigt, wendet sie sich an Ex Sido. „Deine Row0“, schreibt sie und verlinkt dazu den Account seiner Neuen.

