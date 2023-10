Am Mittwochabend (25. Oktober) kommt es auf einem Event von Modedesigner Philipp Plein (45) in Berlin zu geballter Frauenpower. Neben Promi-Damen wie Verona Pooth (55) und Sophia Thomalla (34) mit dabei: Moderatorin Charlotte Würdig. Die 45-jährige Ex-Frau von Rapper Sido zeigt sich dabei so richtig in Plauderlaune. Ganz offen erzählt sie uns, wie sie die neue Partnerin ihres Ex kennengelernt hat.

Nachdem sich dieser zuerst quergestellt hatte, machte Charlotte Nägel mit Köpfen: „Da hab’ ich sie kontaktiert. Ich hab’ gesagt: ‚Es wird höchste Zeit, dass wir uns mal kennenlernen, find’ ich.' Und dann sagte sie: ‚Ja, find’ ich auch.'“ Seitdem pflegen sie „ein super Verhältnis“, waren sogar zusammen im Urlaub. „Das war super (...) nur mein Ex-Mann ist uns zwischendurch auf den Sack gegangen“, witzelt sie. Das Interview mit der Unternehmerin gibt es oben im Video zu sehen.