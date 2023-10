In der 84. Minute kommt es zu der verrückten Szene in der Brisbane Road. Zahlreiche Zuschauer klettern über die Bande, setzen sich mitten auf den Rasen. Die Partie wird unterbrochen, die Spieler ziehen sich in die Katakomben zurück. Wenig später ist klar: Der Schiedsrichter bricht das Spiel beim Stand von 1:0 für die Hausherren ab.

Lese-Tipp: Nach erfolgreicher OP: Nächster Hirntumor-Schock bei Football-Youngster

Der Grund ist ein enorm trauriger: Leyton-Fan Reynolds erleidet einen Herzinfarkt. Zwei Minuten vor dem Platzsturm eilen Ordner zur Hilfe, versuchen den 74-Jährigen zu behandeln. Für um die 20 Zuschauer rückt der Rettungsversuch in den Vordergrund, an das Fußballspiel ist nicht zu denken. So erregen die Personen am Feld Aufmerksamkeit – erfolgreich. In der Folge wird es still im Stadion.

Doch das Leben des treuen Zuschauers lässt sich nicht mehr retten. Der britische Independent vermeldet einen tödlichen Herzinfarkt, auch die schnelle Hilfe kommt zu spät.