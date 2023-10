Ja, haben die denn kein Zuhause? Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti drücken sich bei einer Halloween-Fete in West Hollywood in ein dunkles Eckchen draußen vor der Tür, um ungestört ein bisschen zärtliche Zweisamkeit zu genießen.

Dabei geht die 25-jährige Italienerin ihrem 23 Jahre älteren Freund beherzt an die Wäsche. Hingebungsvoll versenkt Vittoria ihre Hand in Leos Boxershorts und packt ihm beherzt an den Po. Und schaut – gelernt ist gelernt als Model – dabei sogar noch direkt in die Kamera des Paparazzo, der die Knutschszenerie für die Ewigkeit festhält.