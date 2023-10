Dem Bericht zufolge drangen die Unbekannten in zwei Klassenzimmer in dem Schulzentrum der Stadt bei Hannover auf. Dort hätten sie auf den Boden gepinkelt, Sachen gestohlen und Müll hinterlassen. Unschön! Außerdem hätten sie bei ihrem Einbruch zwei Fensterrahmen ruiniert. Diese seien so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssten, so die Zeitung weiter.

In einem der Klassenzimmer sollen die Einbrecher eine Spielesammlung gestohlen haben. Die Polizei konnte die Täter bisher nicht ermitteln und bittet um Hinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lehrte unter der Telefonnummer 05132-8270 oder jeder anderen Polizeidienststell zu melden. (uvo)