Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vor.



Bei diesen Muffins fangen Sie am besten mit der Füllung an: Erwärmen Sie die Butter auf Zimmertemperatur. Als nächstes rühren Sie aus eine halben Päckchen Schokoladen-Puddingpulver, einem EL Zucker und 200ml Milch eine dickflüssige Puddingmasse an. Dabei können Stückchen im Pudding entstehen – das ist nicht schlimm! Stellen Sie die Masse anschließend kalt und rühren Sie sie ab und an um, damit sich keine Haut bildet.



Mischen Sie die 100 Gramm Puderzucker mit der raumwarmen Butter und schlagen sie das Gemisch etwa zehn Minuten auf. Wenn der Schokoladenpudding kühl genug ist, heben Sie ihn unter die Buttercreme. Dann am besten wieder alles kalt stellen.