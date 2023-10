Heizen Sie den Backofen auf 175 Grad (Ober/Unterhitze) vor.

Für den Teig zuerst die beiden Eier mit Puderzucker schaumig rühren, dann Öl, Wasser, Vanillepaste und Joghurt hinzufügen.



In einer zweiten Schüssel die verbleibenden trockenen Zutaten vermischen: Mehl, Natron, Backpulver, Salz. Nach und nach unter die Eiermischung heben. Rühren Sie so lange, bis ein glatter und sämiger entstanden ist.

Ein Muffinblech mit Förmchen auslegen, den Teig in die Förmchen geben. 20 Minuten im Backofen backen.



Während die Muffins backen, sollte mit der Füllung begonnen werden: Die beiden Äpfel in kleine Würfel schneiden und mit Zimt und braunem Zucker vermischen. Die Mischung mit 100ml Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Zehn bis 15 Minuten kochen lassen, bis ein Mus entstanden ist – Stückchen sind erwünscht! Sollten die Äpfel nicht zerfallen, können Sie sie mit einem Kartoffelstampfer zerkleinern.



Vanillepudding-Pulver und Wasser zu einer homogenen Masse verühren und zu dem Mus geben, erneut aufkochen. Dann die Apfelmasse abkühlen lassen.



Wenn die Muffins fertig sind, diese aus dem Backofen holen und abkühlen lassen. Mit einem Löffel oder einem Apfelentkerner Löcher in die Muffins machen und mit der Apfelmasse füllen. Danach können – je nach Methode – die Löcher wieder mit Teig verschlossen werden.



Für das Frosting Frischkäse und Vanillezucker zu einer Creme verühren. Die Sahne und den Zimt hinzugeben. Sollte die Creme zu weich sein, sollte sie kurz in den Kühlschrank gestellt werden.



Wenn die Muffins abgekühlt sind, mit Frischkäse-Sahne-Creme bestreichen und nach belieben dekorieren. Guten Appetit!