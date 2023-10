Kleine Sensation im Tierpark Gettorf: Affenbaby Yaki geboren

Wenn Yaki ein Weibchen gewesen wäre, hätte sich der Zoo noch mehr freuen können, denn ein Affenmädchen hätte in Gettorf bleiben dürfen. „Die Jungs müssen mit Eintreten in die Pubertät die Gruppe verlassen, weil es dann zu Konflikten zwischen dem erwachsenen Männchen und den Heranwachsenden kommt“, so Ismer. Das sei auch evolutiv so gewollt, damit es in der Gruppe von zurzeit acht Tieren keine Inzucht gäbe. Insgesamt hält der Tierpark elf verschiedene Affenarten mit insgesamt 66 Affen. Aber die Schopfmakaken seien die mit Abstand seltenste Tierart, die sie in Gettorf hätten.